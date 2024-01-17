Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


17 Ocak 2024 22:35
3600 Ek Gosterge

3600Ek gosterge birinci dereceye gelen her memura verilmelidir. Ayrıca yürürlük tarihi 01.01.2023 olmalıdır. Çünkü geçen yılbaşında çıkarılan kısmi 3600 uygulaması 01.01.2022 den geçerli olmuştu. Böyle yapılmazsa bir yıllık maaş daki ve ikramiye adaletsizliği meydana gelecektir. Lütfen adalete riayet edelim


fakir.adam
Şube Müdürü
17 Ocak 2024 22:47

tmm

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