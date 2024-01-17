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Editörler : oto-danisman-expert


17 Ocak 2024 22:50
Suv araçlarda sizce hangisi
merhaba arkadaşlar. Suv tarzi araç almak istiyorum. 2019 üstü 900 bin civarı. çok gezen biri olduğum için yakıt tüketimi düşük istiyorum. önerileriniz nedir. çok almak istediğim Hyundai Tucson ve Kia Sportage ama yakıt yüksek diğer tercihlerim 1 ) opel crossland 2) Peugeot 2008 3) ????

oto-danisman-expert
Editor
17 Ocak 2024 23:07

Pejo 3008 yakıt için ideal ama ben tucson tercih ederim

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