Suv araçlarda sizce hangisi

merhaba arkadaşlar. Suv tarzi araç almak istiyorum. 2019 üstü 900 bin civarı. çok gezen biri olduğum için yakıt tüketimi düşük istiyorum. önerileriniz nedir. çok almak istediğim Hyundai Tucson ve Kia Sportage ama yakıt yüksek diğer tercihlerim 1 ) opel crossland 2) Peugeot 2008 3) ????

merhaba arkadaşlar. Suv tarzi araç almak istiyorum. 2019 üstü 900 bin civarı. çok gezen biri olduğum için yakıt tüketimi düşük istiyorum. önerileriniz nedir. çok almak istediğim Hyundai Tucson ve Kia Sportage ama yakıt yüksek diğer tercihlerim 1 ) opel crossland 2) Peugeot 2008 3) ????