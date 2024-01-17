Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


17 Ocak 2024 23:03
399 khk lılar 6 yılda 1 kademe alıyor mu?

657 dmk 243/9 ek 64 madde gereği sicil not ortalaması 90 olan memurlar 6 yılda 1 kademe alır, 399 khk lı çalışanların bu haktan yararlanmasıyla ilgili fikriniz nedir?

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