Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


17 Ocak 2024 23:03
399 KHKlılar 6 yılda 1 kademe alıyor mu?

657 dmk 243/9 ek 64 madde gereği sicil not ortalaması 90 olan memurlar 6 yılda 1 kademe alır, 399 khk lı çalışanların bu haktan yararlanmasıyla ilgili fikriniz nedir?


tornaci0019
Aday Memur
18 Ocak 2024 08:35

Alınıyor diye biliyoruz.


erdemk2050
Aday Memur
18 Ocak 2024 09:12

657 sayılı yasanın 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Yasa ile değiştirilmesinden sonra sicil notları kaldırılmıştır. Yasa değişikliğinden önce 6 yıl sicil ortalaması 90 ve üzeri olan memurlara bir kademe verilmekteydi. Yeni düzenlemeye göre 8 yılda hiç disiplin cezası almayan memurlara bir kademe verilecek.

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