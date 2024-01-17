Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


17 Ocak 2024 23:27
Savcılık ek ifadeye çağırıyor kurumum gitmeme izin vermiyor

Arkadaşlar MEB de öğretmenim.Mağduriyet yaşadım ve şikayetçi oldum polise. Şahıslar şu an tutuklu. Ama Savcılık ifadeye çağırıyor polis aracılığıyla alınacak. Hafta içi şanlıurfaya gidip polise ek ifade vermem lazım.Ama kurumum izin vermiyor. Rapor al diyor. Ben rapor niye alayım? Hasta değilim. Ama ben de ifadeye gitmek zorundayım. Bunlar soruşturma başlatabilir mi? Rapor sunmazsam soruşturma mi geçireceğim şimdi?

Çok Yazılan Konular

223/2-e beraat hakkındaMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Meslekten çıkarma cezası Danıştaydaki dava hakkındaHER GÖREVE için idare 8 kuruma yazı ister mi? Bakmakla yükümlü olunan annenin tayine etkisiZimmetlenen Mal HakkındaBel fıtığıdisiplin cezasına itiraz süresi tebliğ edildikten sonraki gün mü başlarİş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaret

Sözlük

röportaj serisi 1 bayılmak 1 hurma 5 06asım 1 pejompongan 1 nihilizm 3 cezaevi 4 paspas 1 anne 5 uzaklaşmak 2

Son Haberler

18 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıklarıTaşımalı eğitimde yaş şartına uygun yeterli sayıda araç bulunamaması durumunda ne yapılır?ABD'den 'Türkiye'ye F-16 satışına desteğimiz sürüyor' açıklamasıMardin'de cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdiİlkokul öğrencilerinin gönderdiği mektuplar jandarma personeline ulaştı

Editörün Seçimi

Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?