eş durumu ceza

geçen sene eylülde eş durumu ile geldiğim ilden temmuzda normal tayin isteyebiliyor muyum yoksa eş durumuyla gelmiş olsam da burada 2 sene doldurmam mı gerekiyor bilgisi olan yardımcı olabilir mi

geçen sene eylülde eş durumu ile geldiğim ilden temmuzda normal tayin isteyebiliyor muyum yoksa eş durumuyla gelmiş olsam da burada 2 sene doldurmam mı gerekiyor bilgisi olan yardımcı olabilir mi