KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Ocak 2024 00:24
2024-KPSS Sonrası İİBF'liler İçin Kontenjan Maksimum Kaç Olur?

KPSS sonuçlarının geçerlilik süresi 2 yıl olduğuna göre sınav sonrası önümüzdeki 2 yıllık dönemde tahminen kaç atama süreci gereçekleşir ve tüm atama süreçlerinde İİBF mezunlarına en fazla ne kadarlık kontenjan ayrılır?

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