Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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18 Ocak 2024 00:30
Norm fazlası ve Norm Kadro öğretmenler arasında ders paylaşımı

Merhaba, norm fazlası ve norm kadro öğretmenleri arasında ders paylaşımı yapılırken nasıl bir uygulama yapılıyor deneyimli arkadaşlarım yardımcı olursa memnun olurum. Biyoloji branşından 36 saat ders yükümüz var. 3 kadrolu biyoloji öğretmeni var. 2'si norm fazladı oldu. Biri eş durumundan diğeride ilçede boş yer olmadığı için tayin dilekçesi vermedi. Hepsi 2. dönem okulda olacak. Ders paylaşımı yaparken ne ye göre hareket etmek gerekir. 3 öğretmen eşit paylaşım mı yapılır? Her öğretmene 12 saat düşüyor. Maaş karşığı bile dolmuyor. Başka nasıl bir yol izlenir?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
18 Ocak 2024 00:31

3 öğretmene eşit paylaşım yapılır.


cemal45
Memur
18 Ocak 2024 00:35

Yönetmelikte bir maddesi var mı hocam? Çünkü eşit paylaşım olduğunda üç öğretmende maaş karşılığını dolduramayacak. O zaman nasıl bir yol izlenir?

SorunCevaplayıN, 22 dk. önce

3 öğretmene eşit paylaşım yapılır.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
18 Ocak 2024 00:39

Hocam şöyle soyleyim norm okulda oldugu sürece eşit paylaşılır. Maaş karşılığı için hatta 21 saate kadar ilçeden ders tamamlandı. İlçede ders yoksa ogretmen istemezse başka branstan ders verilmez. Isterse ogretmen ders verilir başka branstan

cemal45, 18 dk. önce

Yönetmelikte bir maddesi var mı hocam? Çünkü eşit paylaşım olduğunda üç öğretmende maaş karşılığını dolduramayacak. O zaman nasıl bir yol izlenir?


bahçesaray
Aday Memur
18 Ocak 2024 00:49
eşit dağıtılır, maaş karşılığı dolmuyorsa il/ilçe mem durum bildirilir artık ne cevap gelirse
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