Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ocak 2024 01:41
İlk atama kamu işçisi

Arkadaşlar herkese iyi akşamlar.

Eşim şuan pomem öğrencisi ben de çanakkalede kamu işçisi olarak çalışıyorum. İlk ataması gerekli evraklarla yanıma gelebilecek şekilde gerçekleşir mi yoksa devlet memuru olma zorunluluğu var mı??

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