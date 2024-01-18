Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ocak 2024 02:52
Tıraş Ücreti

Buda yeni çıktı sanırım arkadaşlar bir zahmet tıraş parası veya malzeme parasını kendiniz verinde adam gibi tıraş olun hiçbir kurum'da böyle birşey varmı allah aşkına ya neymiş tıraş parası üstüne başına baksan ütüsüz paspal bot bağcıkları dışarda saç sakal orman gibi sanki çok iyi üste başa dikkat ediyormuş gibi bir'de tıraş ücreti istiyorsunuz öperim sizi.

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