Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ocak 2024 03:08
PAEM ve PÖH

Hiç meraklanmayın PAEM alımları tüm hızı ile devam edecek aynı zamanda dışarıdan PÖH alımı tekrar olacak.

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararıEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıMaaş farkını yatıran illerMesleği bırakmakPolis emeklileri hakkını istiyor14 günlük maaş farkı ne zaman yatar?Polsan emekli ikramiyelerini güncellemiş27 Aralık'ta açığa alınan memurlar2024 yılı genel atama hakkındaKoruma şube

Sözlük

nihilizm 3 oğlak burcu 7 çeyiz 5 grip 1 İdeal erkek/kadın boyu ne olmalı 2 Basen eritme taktikleri 1 gbt 2 güne berbat bir espri bırak 3 cezaevi 4 türk soykırımı 2

Son Haberler

18 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıklarıTaşımalı eğitimde yaş şartına uygun yeterli sayıda araç bulunamaması durumunda ne yapılır?ABD'den 'Türkiye'ye F-16 satışına desteğimiz sürüyor' açıklamasıMardin'de cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdiİlkokul öğrencilerinin gönderdiği mektuplar jandarma personeline ulaştı

Editörün Seçimi

Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?