Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ocak 2024 05:16
Bekçi Geçici Görev Eş Durumu

A ilinde bekçi olarak görev yapıyorum eşim 2022 eylül ayında b iline sözleşmeli öğretmen olarak atandı sözleşmeli den kadroya geçiren kanunla 2023 nisan ayında kadroya geçti, ama hala 3 yıl ilk atama yerinde çalışma zorunluluğu devam ediyor. Geçici görevle ben onun yanına gitmek istiyorum geçici görev atamaları ne zaman yapılıyor ben oraya gittikten sonra a iline geri dönememe gibi bir şey söz konusu olur mu yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.

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