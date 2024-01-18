KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Ocak 2024 08:39
Kurum Avukatlığı

Herkese iyi çalışmalar. Toplamda 3 sene ygs-lys, YKS ve ortaogretim KPSS tecrübem var. Matematik ve türkçe için altyapım var yani. Kurum avukatlığı düşünüyorum. 92 ve üzeri almam gerekiyor. Bana hangi kaynakları tavsiye edersiniz orta ve ileri düzey için?

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