Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Ocak 2024 09:29
Maaş promosyonu ile ilgili sendikalar twitter etkinliği yapacak mı

Bi̇li̇yorsunuz ki̇ promosyon anlaşmasini yaptiğimiz dönemde maaşlar 11 bi̇n küsürden başlayan ci̇varlardi i̇di̇ bugün i̇se 32 bi̇n küsürlerden başliyor ve bu durumdan dolayi aci̇len promosyon anlaşmasinin güncellenmesi̇ yada feshedi̇li̇p yeni̇den yeni̇ maaş promosyon anlaşmasi yapilmasi elzem hale gelmi̇şti̇r, bu durumda sendi̇kalardan ve sendi̇ka temsi̇lci̇lerden gerekli̇ aksi̇yonlari almasini bekli̇yoruz....

Edit : Forum içerisinde konu başlıklarını ve mesajları küçük harflerle yazalım.


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
18 Ocak 2024 09:38

Sendikalardan da medet ummak ne bilim....


kabip0066
Aday Memur
18 Ocak 2024 09:50

bizimki temenni yapacaklar mı acaba bakalım!!! ve görelim bizden sendika aidatı toplayıp bizi temsil ettiğini söyleyen sendikalardan ve bu sendikaların temsilcileri olan arkadaşlardan

ÇOTANAK, 2 saat önce

Sendikalardan da medet ummak ne bilim....

Toplam 2 mesaj

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