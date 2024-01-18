Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Ocak 2024 09:38
nikah konusu
Arkadaşlar nikah yapıldığı için okula ya da milli eğitime haber vermek gerekiyor mu

erdemk2050
Aday Memur
18 Ocak 2024 09:55

Mazeret izni: (1)(2)(3)

Madde 104 ? (Değişik: 13/2/2011 - 6111/106 md.)

B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin

veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve

kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.


Bellinay
Memur
18 Ocak 2024 10:00
Hocam teşekkürler ancak izin için sormadım. Haber vermesek Bi sorun olur mu. İlaa ki bildirmek mi gerekir
erdemk2050, 1 saat önce

Mazeret izni: (1)(2)(3)

Madde 104 ? (Değişik: 13/2/2011 - 6111/106 md.)

B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin

veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve

kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl Emri verilecek mi?Emekli bayram edecek % 5 ek zam var. De işte:)G.Y.S MülakatPromosyon Konusunda Hangi Çözümü Tercih Edersiniz ?08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla kabul ediMüdür yardımcısının öğretmen üzerinde bir yaptırımı var mıÖğretmene 10 günde olsa yıllık izin verilmesi elzemdir.Öğretmen ile Başöğrt arası 7-8bin TL maaş farkı olması adaletli mi?okulların ikinci dönem açılmama söylentisiöğrenciye tokattan soruşturma geçiren aday öğretmen kesin atılır mı

Sözlük

ankara 10 Hayallerimiz bile fakir 7 domuz gribi 2 kış güneşi 2 oğlak burcu erkeği 5 Herkesle samimi olan insan 3 kumların kadını 1 tesel-ya 1 boş yapmak 1 mutlu musunuz 5

Son Haberler

Yargıtay, teyzesine bakan kadının sigorta talebini onadıAKOM'dan İstanbul için lodos uyarısıİzmir'deki köprü bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldüTÜİK, turizm uydu hesabı istatistiklerini açıkladıDolar/TL 30,14 seviyesinden işlem görüyor

Editörün Seçimi

Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?