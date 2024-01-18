Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Ocak 2024 10:14
Diploma -Soyadı Sorunu

Merhaba, lisans diplomasında evlilik sonrası soyadı değişimi yapmak şerh düşmek zorunlu mudur? Konu hakkında bilgisi olan var mı? diplomamda bekarlık soyadım var, şuan eşimin soyadını kullanıyorum. atamalarda sorun olur mu merak ettim. Bilgisi olan varsa yanıt verirse sevinirim.


Bozkurtbakışlı
Aday Memur
18 Ocak 2024 10:17
Hiçbirşey olmaz. Öyle olsaydı. Milyonlarca insanın Diploması çöp olurdu.

Kübrakbr2009
18 Ocak 2024 10:32

teşekkürler hocam. küçük detaylar ama insan merak ediyor

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