Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


18 Ocak 2024 10:41
Havuz hakkı konusunda basit bı anlatım yapabilcek varmı

121 kişilik botaş alımı var. Bir umut mülakata gideceğim. Ama kimisi özelleştirme durumunda iş guvencen yok diyor kimiside başka bir kuruma atanirsin diyor. Bu bir merkezi atama değil. Eğer mülakatı geçersem (umut fakirin ekmeği derler) havuz hakkım var mı yokmu kısa ve basit bir şekilde anlatırsanız sevinirim

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