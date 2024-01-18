Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


18 Ocak 2024 10:41
Havuz hakkı konusunda basit bir anlatım yapabilecek var mı?

121 kişilik botaş alımı var. Bir umut mülakata gideceğim. Ama kimisi özelleştirme durumunda iş guvencen yok diyor kimiside başka bir kuruma atanirsin diyor. Bu bir merkezi atama değil. Eğer mülakatı geçersem (umut fakirin ekmeği derler) havuz hakkım var mı yokmu kısa ve basit bir şekilde anlatırsanız sevinirim


cetnkya
Aday Memur
18 Ocak 2024 16:44

+cevap yokmu :(

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

TCDD özelleştiriliyor mu?TCDD Memur ( Sürveyan )Memursen ve Kamusen'e üye olanlar ilerde asgari ücret almaya mahkumdurDHMİ 2024 Ocak Maaşları - ispatlıMemurların masa başında oturup 60 bin tl maaş almasıKVKK hakkındaDHMİ Çalışanları BurayaMesai Saatleri399 KHKlılar 6 yılda 1 kademe alıyor mu?Türksat personel alımı 2023 (Eylül ayı ilanlarına başvuru)

Sözlük

Demir eksikliği 1 nerelisin 6 helicopter parenting 1 90 60 90 5 Neme lazım 6 ayasofya camisi 7 Şikayet et butonu 3 tesel-ya 1 ev tozları 4 ulaşgkc 1

Son Haberler

Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldüMotorine büyük zam bekleniyorBakan Kacır açıkladı: Bir uçuş daha olacak81 ilde operasyon: 3 bin 209 firari yakalandıYemi yuttu deşifre oldu: Firari FETÖ'cüye istihbarat sağlıyordu

Editörün Seçimi

Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?