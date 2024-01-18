Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


18 Ocak 2024 11:05
Maaş

Arkadaşlar sınava girecek veya kurum değişimi için başvuracak arkadaşlara bilgi olması açısından herkes kurumunda aldığı maaşı yazabilir mi ? Örneğin Sağlık Bakanlığı , Evli, Lisans Mezunu, 7/2 derece, 6 yaştan küçük bir çocuk var 36.000 lira gibi.

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