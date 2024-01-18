Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Ocak 2024 11:39
Bir Aylık Tatil Başlıyor mu?

Sağlık Bakanlığı ile MEB arasında görüşmeler devam ediyor. Salgın hastalıkların artması nedeniyle sömestr tatili 15 gün daha uzayabilir. Dedi bir arkadaş.


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
18 Ocak 2024 11:49

asparagas


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
18 Ocak 2024 11:55
ay inşallah ya. salgın da durulur bu süreçte biraz

MeteAkk
Aday Memur
18 Ocak 2024 12:35
sizde rahat rahat yatarsınız tatilinizi yaparsınız
şaşkın tarihçi, 1 saat önce
ay inşallah ya. salgın da durulur bu süreçte biraz

Sairvesair
Aday Memur
18 Ocak 2024 13:06
didaof dediyse vardır bir bildiği

bulaşşıkk
Memur
18 Ocak 2024 13:13

Eveyytttt. Sen de kudurabilirsin

MeteAkk, 45 dk. önce
sizde rahat rahat yatarsınız tatilinizi yaparsınız
Toplam 5 mesaj

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