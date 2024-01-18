Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ocak 2024 12:09
hizmet birleştirme geçmişe dönük yıllık izin

2021 yılında yaklaşık 1 yıl Akdeniz Üniversitesi hastanesinde çalışmam oldu. 2022 yılında SB atandım ve işe başladım. 2023 yılında kadro alınca hizmet birleştirme yaptım ancak 2021 yılına ait kullanmadığım yıllık izinleri tanımlamadılar. Daha önce özlük tanımlanacağını söylemişti şimdi tanımlanmayacak diyor. Bilgisi olan var mı?

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