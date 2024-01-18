Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Ocak 2024 12:19
Promosyon

Promosyon antlasmasi yapildi anlasildi 3 senelik hangi ay yatar


Lordunoluu
Aday Memur
18 Ocak 2024 12:25
yeni atanan biri için promosyon ne kadardır bilgisi olan
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