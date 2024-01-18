Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


18 Ocak 2024 12:24
Konsolosluk ve ihtisas memurluğu mu Hava trafik kontrolörlüğü mü?

İkisini de kazandım şu an dışişlerine başladım, dhmi?nin evrak teslimine 2-3 ay daha var. 25 yaşındayım.

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