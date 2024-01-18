KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


18 Ocak 2024 13:00
Sözleşmeli Alımlar

Arkadaslar sozlesmeli alimlar neden azaldi ozellikle universite alimlar son 20 gun kayda deger bir ilan yayinlanmadi sizce bundan boyle nasil olur merkezi atama yuksek kapatiyor sozlesmeli alimlar bizim icin tek umut ama sozlesmeli alimlardada bir durgunluk var 2024 sinavina cok az bir subir sure kaldi her gucun gun umutlar tukeniyor maalesef sizce 2022 den umudumu kesmelmiyim fikri olan varsa paylasabilimi

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