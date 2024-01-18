Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Ocak 2024 13:04
An itibariyle maaş farkları yattı
Didim bu konuda hızlı, ekdersleri de en önce yatırmıştı. Bazı arkadaşlar inanmamıştı. Biliyorsunuz Kbs dün işlemlere açılmıştı. Yatan fark 7253,67 TL. Allah bereket versin

sinelt
Genel Müdür
18 Ocak 2024 13:14
Kademe derece haç hocam?
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