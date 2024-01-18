Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


18 Ocak 2024 13:09
Memursen ve Kamusen e üye olanlar ilerde asgari ücret almaya mahkumdur

Birçok belediyede işçiler %150 zam alıyor. Memurlar %49 aldı diye herkesin ağzında. Ayrıca AYM bugün %2 sendika barajını iptal etti. Artık hangi sendikaya üye olursanız olun aynı parayı alacaksınız. Yandaş sendikalardan istifa patlaması gelmesi lazım

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