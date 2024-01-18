Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Ocak 2024 13:16
Kul selamı ile hastaneye gelip Allah'tan şifa bekleyenler.

Bakın istisnalar hariç ahmedin mehmedin oğlunun şunun bunun selamı ile referans bulup hastanede muayene iş ve işlemlerini başarı ile geçebilirsiniz fakat çok rica ediyorum Allah'tan şifa beklemeyin boşuna.

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