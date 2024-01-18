KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Ocak 2024 13:59
Kültür ve turizm alımı İstanbul,Ankara, Muğla, Çorum

Arkadaşlar 230 kişilik iibf büro personeli alımında Ankara(35) istanbul(29) muğla(6) Çorum(5) illerini kaç puanla hangi illeri yazacağınızı söyler misiniz rica etsem


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
18 Ocak 2024 15:09

Hayır söyleyemem.


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
18 Ocak 2024 15:11

Arkadaş bi rahat bırak yaa başlığın seni ilgilendiren kısmı ne? Başvurmayacağın bi alım bi sal da doğru düzgün bilgi alışverişi yapalım şurda sulandırma yorum yazdığın her başlığı

Kpsbirincisi, 5 dk. önce

Hayır söyleyemem.

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