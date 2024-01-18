Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Ocak 2024 14:28
sendika idari davaya bakmayacagini söyledi
istek dışı yapilan atamanin iptali davasiyla ilgili ilgilenmeyecegini söyledi.boyle bi haklari yok biliyorum ama boyle diyen avukata ben dava ztn vermem. kendim avukat tuttum basiniza gelirse diye uyarmak istedim. gerekçe sadece iki personel catismasi yuzunden oldu karismicaz dediler. idareye karsi acilan dava bu sonuçta hic bir ilgisi yok :) sendika tss

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