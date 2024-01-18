Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


18 Ocak 2024 14:43
BELEDİYELER ARASI FARKLI BİR UNVANA NAKİL OLUNABİLİR Mİ? (VHKİ'DEN ZABITA' YA)

Arkadaşlar merhaba, X belediyesinde vhki memuruyum. Y belediyesine nakil talebinde bulundum ama beni zabıta olarak alacaklarını söylediler. Böyle bir şey olabilir mi? İlk başta kabul edersem sonra değiştirebilir miyim? Böyle durumla karşılaşan veya konu hakkında bilgisi olan varsa yazabilir mi?

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