Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ocak 2024 14:43
2. sark ne zaman belli olir
2. sark ne zaman belli olir

Brse
Aday Memur
18 Ocak 2024 14:53

İptal genelgesi gelecek deniyor


koyutürk38
Şef
18 Ocak 2024 15:01

Ya dostum kendin söyleyip kendin inanıyorsun, burda böyle yazıyor sonra başka başlığa gidip iptal olacak mı diye soruyorsun, milleti umutlandırma

Brse, 22 dk. önce

İptal genelgesi gelecek deniyor


AngelYea
Aday Memur
18 Ocak 2024 15:04
sizce ne zaman açıklanır eğer açıklanırsa ben de 2025 te iptal olabilir diye duymuştum ama herkes bi4 şey diyor iste
koyutürk38, 14 dk. önce

Ya dostum kendin söyleyip kendin inanıyorsun, burda böyle yazıyor sonra başka başlığa gidip iptal olacak mı diye soruyorsun, milleti umutlandırma

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