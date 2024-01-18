2. şark ne zaman belli olur

sizce ne zaman açıklanır eğer açıklanırsa ben de 2025 te iptal olabilir diye duymuştum ama herkes bi4 şey diyor iste

sizce ne zaman açıklanır eğer açıklanırsa ben de 2025 te iptal olabilir diye duymuştum ama herkes bi4 şey diyor iste