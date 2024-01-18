Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


18 Ocak 2024 15:09
Memurluktan Mühendisliğe geçiş mümkün mü?

2024 alımlarında kendi bölümümden 28 tercih yaptım. Son 2 tercih için Memurluk (4001) kadrosu yazacağım. Memurluktan Mühendis kadrosuna sınavla vs geçiş mümkün mü?

2024 Ekpss girip tekrardan tercih yapma durumunda sorun yaşar mıyım? Memur olarak atanmış olursam yanı.

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