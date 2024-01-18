Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


18 Ocak 2024 15:24
Bu maaşlar ile sendika üyesi olmak.

https://hizliresim.com/8bqysov

18 Yıllık Kamu işçisinin Ocak ayı maaşı ve ikramiye bordosu.

Tüm kamu işçilerini üyesi oldukları sendikalardan istifa etmeye davet ediyorum.

Sendikaların artık çalışıp hakkımızı savunmaları için yapabileceğimiz tek şey istifadır.

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