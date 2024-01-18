Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ocak 2024 15:30
mesleğinizle ilgili zorluklar ve kolaylıklara karşı maaşınız ne olmalı ?

Adalet Bakanlığında zabıt katibi olarak görev yapmaktayım, kendi işimle ilgili bir çok zorluk var an en olanı da, askeriye sonrası belkide hiyerarşinin en yoğun olduğu meslek grubudur. çünkü adliyelerde general çoktur. herkeste sizi uzun dönem er olarak gördüğü için ezmeye çalışır. unvana karşılık maaşımızın; çalışma yeri ve meslekteki süreye bağlı olarak değişmeli. 10 yıllık çalışmaya ve mahkemeler veya savcılıkta görev yapan bir katipin maaşı minimum 45.000-47.500 TL olmalı.


kitabınortası
Daire Başkanı
18 Ocak 2024 15:39

Mühendis maaşı > 80.000 TL

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