Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


18 Ocak 2024 15:34
KVKK Hakkında
Sözleşmeli personel için bugün kurumuza onay ve aydınlatma metinleri geldi. Onay vermediğimiz takdirde nedenini gerekçesiyle bildirmemiz istendi. Bu konuda bilgisi olan var mı? Onay vermek istemiyorum. Ne gibi bir yaptırım olabilir? Nasıl bir gerekçe yazabiliriz?

candidmen
Memur
18 Ocak 2024 16:50

Haydaaa. KVKK yani KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASİ KANUNU. Bunun neyini imzalamıyorsun? Ben Kişisel Verileri Korumayacağım / Benim Kişisel Verilerim korunmasın mi demek istiyorsun imzalamayarak. Bu Devlet bu kadar mı kapasite yoksunu memurların eline kaldı acaba. Hayret herşey için bir mazeret bir karşı duruş, yazık bu devlete ki böylelerine maaş verir olmuş.


BerkA67
Aday Memur
18 Ocak 2024 16:57
Bilip bilmeden ve araştırmadan konuşmamanızı öneririm. Ayrıca terbiye sınırlarını da zorlamayınız. KVKK aydınlatma metnini okumanızı ve kişisel verilerin kimlerle paylaşabileceğiniz kısmını iyi okumanızı tavsiye ederim. Belli ki üslupsuz birisiniz ve ne dediğiniz hakkında en ufak bir fikriniz yok. Kurumumuzun tamamına yakınıda bu duruma tepki gösterip reddeddi. Cahiliye devrinden kalma fikirlerinizle her şeye kafa sallamanızda beni de devletin hangi tür memurların eline kaldığı konusunda beni de şüpheye düşürdü.
candidmen, 18 dk. önce

Haydaaa. KVKK yani KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASİ KANUNU. Bunun neyini imzalamıyorsun? Ben Kişisel Verileri Korumayacağım / Benim Kişisel Verilerim korunmasın mi demek istiyorsun imzalamayarak. Bu Devlet bu kadar mı kapasite yoksunu memurların eline kaldı acaba. Hayret herşey için bir mazeret bir karşı duruş, yazık bu devlete ki böylelerine maaş verir olmuş.


candidmen
Memur
18 Ocak 2024 17:05

Madem okudun, madem biliyirsun, E imzalama o halde ne diye soruyorsun, hatta eylem başlat, suç duyurusunda bulun acilen. Madem çok biliyorsun madem çok bilgili memursun niye soruyorsun, hadi sorma yap yapacağını da imzalama. Sonra kıvırma sakın kararından çünkü tükürdüğünü yalamış olursun haaa

BerkA67, 11 dk. önce
Bilip bilmeden ve araştırmadan konuşmamanızı öneririm. Ayrıca terbiye sınırlarını da zorlamayınız. KVKK aydınlatma metnini okumanızı ve kişisel verilerin kimlerle paylaşabileceğiniz kısmını iyi okumanızı tavsiye ederim. Belli ki üslupsuz birisiniz ve ne dediğiniz hakkında en ufak bir fikriniz yok. Kurumumuzun tamamına yakınıda bu duruma tepki gösterip reddeddi. Cahiliye devrinden kalma fikirlerinizle her şeye kafa sallamanızda beni de devletin hangi tür memurların eline kaldığı konusunda beni de şüpheye düşürdü.
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