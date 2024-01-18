KVKK Hakkında

Sözleşmeli personel için bugün kurumuza onay ve aydınlatma metinleri geldi. Onay vermediğimiz takdirde nedenini gerekçesiyle bildirmemiz istendi. Bu konuda bilgisi olan var mı? Onay vermek istemiyorum. Ne gibi bir yaptırım olabilir? Nasıl bir gerekçe yazabiliriz?

Sözleşmeli personel için bugün kurumuza onay ve aydınlatma metinleri geldi. Onay vermediğimiz takdirde nedenini gerekçesiyle bildirmemiz istendi. Bu konuda bilgisi olan var mı? Onay vermek istemiyorum. Ne gibi bir yaptırım olabilir? Nasıl bir gerekçe yazabiliriz?