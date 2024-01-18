Seyyanen emekliye verilseydi yüzde 36 hatta yüzde 46 daha fazla emekli maaşı alan olacaktı.

43 yaşında saçında beyazı olmayan, dipdiri adamlara emekli demem ben. Emekliye 10 bin lira çok bile. Bu eytnin kimseye faydası olmayacağını eytli olanlar bile biliyordu. Hükümet buna rağmen çıkardı, bu halk da bu hükümeti onayladı destekledi seçimde iktidar yaptı tekrar.

İnşallah bundan sonra hiç zam yapmazlar emekli maaşına. Herkes halinden memnun. Herkes hak ettiği hayatı yaşıyor. 16 milyon emekli, 15 milyon asgari ücretlinin olduğu ülkede herkes halinden memnun. 2028e kadar zam yapmaz kimseye umarım hükümet. Biz zaten alışığız 20 yıldır, 2021e kadar şurada daha, yüzde 2-3-4 zamlar aldık.