Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ocak 2024 15:38
Seyyanen emekliye verilseydi yüzde 36 hatta yüzde 46 daha fazla emekli maaşı alan olacaktı.

Hesabı temmuzda emekli memura fazladan verilen yüzde 6,34 zammı düşüp, seyyaneni ekleyerek yaptım.

Mühendis yüzde 36,18, 3600 ek göstergesi olanlar yüzde 36,89, 2800 ek göstergesi olanlar da şu anda yüzde 46,66 daha fazla maaş alıyor olacaktı.

2800 ek göstergesi olan bir memur 3600 yapılmayıp seyyanen zammı alsa 3600 olan haline yüzde 19,45 fark atacaktı. Burada olan emekli astsubay ve emekli mühendislere oldu. Çünkü bu ek gösterge artışı onlara sadece yüzde 1,71lk bir artış sağlamıştı.


Kalet
Daire Başkanı
18 Ocak 2024 15:47

Mühendisin ek göstergesi 3600den 4200e çıkartıldı.


Kalet
Daire Başkanı
18 Ocak 2024 15:59

Hesabı 2200 ek göstergeye göre yaparsak, 2200den 3600 ek göstergeye çıkan bir memur 3600 yapılmayıp 2200 ek göstergede bırakılıp bunun yerine seyyanen zammı alsaydı, 3600 ek gösterge ile almakta olduğu maaştan yüzde 17,8 daha fazlasını alacaktı. 3600 oldu ama yüzde 17,8 geriye düştü. Zaten 3600 olanlarda durum daha da vahim.


ExpertE
Daire Başkanı
18 Ocak 2024 16:33

Özellikle EYT'den de sonra bu ülkenin gençleri emekli besler oldu. Seyyanen verilseydi birçok emekli fiilen çalışanlara çok yakın bazıları da geçer olacaktı. Kusura bakmayın ya, gerçekten de emekli birinin kötü de olsa evi arabası vardır. Şimdinin gençleri aile kuramıyor ev kiralayamıyor sizlerin ev aldığı 50-100 bin, bir odaya alınacak oturma grubuna yetmiyor. Barınma ve ulaşım gibi en önemli ilk iki sorunu halleden emeklilerimize üzülemeyeceğim gençler çok daha zor durumda görebiliyor iseniz.. Bu arada çoğu emekli 25-40 arası çocuğuna torununa yardım etmese destek çıkmasa ortadan çatırdayıp yok olacak tonla aile var ülkemizde.


impostor
Şef
18 Ocak 2024 16:37

43 yaşında saçında beyazı olmayan, dipdiri adamlara emekli demem ben. Emekliye 10 bin lira çok bile. Bu eytnin kimseye faydası olmayacağını eytli olanlar bile biliyordu. Hükümet buna rağmen çıkardı, bu halk da bu hükümeti onayladı destekledi seçimde iktidar yaptı tekrar.

İnşallah bundan sonra hiç zam yapmazlar emekli maaşına. Herkes halinden memnun. Herkes hak ettiği hayatı yaşıyor. 16 milyon emekli, 15 milyon asgari ücretlinin olduğu ülkede herkes halinden memnun. 2028e kadar zam yapmaz kimseye umarım hükümet. Biz zaten alışığız 20 yıldır, 2021e kadar şurada daha, yüzde 2-3-4 zamlar aldık.

ExpertE, 35 dk. önce

Özellikle EYT'den de sonra bu ülkenin gençleri emekli besler oldu. Seyyanen verilseydi birçok emekli fiilen çalışanlara çok yakın bazıları da geçer olacaktı. Kusura bakmayın ya, gerçekten de emekli birinin kötü de olsa evi arabası vardır. Şimdinin gençleri aile kuramıyor ev kiralayamıyor sizlerin ev aldığı 50-100 bin, bir odaya alınacak oturma grubuna yetmiyor. Barınma ve ulaşım gibi en önemli ilk iki sorunu halleden emeklilerimize üzülemeyeceğim gençler çok daha zor durumda görebiliyor iseniz.. Bu arada çoğu emekli 25-40 arası çocuğuna torununa yardım etmese destek çıkmasa ortadan çatırdayıp yok olacak tonla aile var ülkemizde.


Türkçeci_7
Müsteşar
18 Ocak 2024 16:48

eytli olanlara bal gibi faydası oldu hocam olmaz mı ? Olan geri kalan tüm sabit maaşlı kesime oldu. Geçen gün telefoncunun yanındayım adamın yaşı genç kesinlikle saçta sakalda ağarma bile yok eylülde emekliyim diye ağzı kulaklarına varıyor. Bağkur yatırmayacak olması onlar için dünya malına bedel zengin de olsalar o primi yatırmak zorlarına gidiyor. 10 bin emekli maaşı bile alsa bağkur da ödemeyeceği için 16 bin lira almış gibi düşünüyorlar .

impostor, 31 dk. önce

43 yaşında saçında beyazı olmayan, dipdiri adamlara emekli demem ben. Emekliye 10 bin lira çok bile. Bu eytnin kimseye faydası olmayacağını eytli olanlar bile biliyordu. Hükümet buna rağmen çıkardı, bu halk da bu hükümeti onayladı destekledi seçimde iktidar yaptı tekrar.

İnşallah bundan sonra hiç zam yapmazlar emekli maaşına. Herkes halinden memnun. Herkes hak ettiği hayatı yaşıyor. 16 milyon emekli, 15 milyon asgari ücretlinin olduğu ülkede herkes halinden memnun. 2028e kadar zam yapmaz kimseye umarım hükümet. Biz zaten alışığız 20 yıldır, 2021e kadar şurada daha, yüzde 2-3-4 zamlar aldık.

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