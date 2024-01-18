Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ocak 2024 15:54
2024 Terör tazminatları yatacak mı?

İptal olduğunu söyleyenler var hangisi doğru ?


Delidolu66
Memur
18 Ocak 2024 15:57
Maaş ile birlikte benimki yattı.

Kadro polisiamet
18 Ocak 2024 15:59

İl neresi

Delidolu66, 1 saat önce
Maaş ile birlikte benimki yattı.

Delidolu66
Memur
18 Ocak 2024 16:00
Şırnak
Kadro polisiamet, 1 saat önce

İl neresi


KingİsBorn
Aday Memur
18 Ocak 2024 16:01
bizimde yattı ama bu yatan aralık ayının tazminatı şubatta beli olacak yatıp yatmaması

Kadro polisiamet
18 Ocak 2024 16:02

Hayırlı olsun

Delidolu66, 1 saat önce
Şırnak

Delidolu66
Memur
18 Ocak 2024 16:03
Teşekkür ederim.
Kadro polisiamet, 1 saat önce

Hayırlı olsun


Kadro polisiamet
18 Ocak 2024 16:07

Anladım kardeşim hayırlı olsun

KingİsBorn, 1 saat önce
bizimde yattı ama bu yatan aralık ayının tazminatı şubatta beli olacak yatıp yatmaması

Türkçü07
Şef
18 Ocak 2024 16:46
Her dönem balonlar uçar devrem, muhtemelen buda balon.

alpturk_64
Şef
18 Ocak 2024 16:46
iptal edilmez olmadı. yeniden imza süreci var. yatar geçmişe dönük
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