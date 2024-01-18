Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ocak 2024 16:01
Maaş farkları hakkında

Arkadaşlar geçmiş döneme baktım çoğunlukla 20 21 i yatırılmış ama bu günler hafta sonu olduğu için bence ya bu cuma ya da pazartesi olur diye düşünüyorum


Police444
Memur
18 Ocak 2024 16:02

En geç yarın yatar


Kadro polisiamet
18 Ocak 2024 16:03

En erken peki


Police444
Memur
18 Ocak 2024 16:04

En geç yarınsa en erken bugün oluyor devrem saat 5 e kadar çoğu il yatmış olur tahminimce

Kadro polisiamet, 1 saat önce

En erken peki


Kadro polisiamet
18 Ocak 2024 16:06

İnşallah devrem

Police444, 1 saat önce

En geç yarınsa en erken bugün oluyor devrem saat 5 e kadar çoğu il yatmış olur tahminimce

Toplam 4 mesaj

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