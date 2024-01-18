Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Ocak 2024 16:13
Fark yattı

Maaşım 34060 lira.Maaş farkı az önce 4960 lira yattı.


beyazdag06
Memur
18 Ocak 2024 17:05
Hangi kurum hocam
Toplam 1 mesaj

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