Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Ocak 2024 16:36
Ceza İnfaz Kurumu Personelinin sendikaya üye olabilmesi

Anayasa mahkemesinin 18 ocak 2024 tarihli gündemin 2.maddesi

25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu?nun 15. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin iptaline karar verilmesi talebi.

Telep Yargıtay 9. Hukuk Dairesince yapılmış

k bendi iptal olması durumunda sendika üyelik yolu açılmış olacaktır.

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