Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Ocak 2024 17:18
Kısa süreli izin hak mıdır?

Kısa süreli izinde her 8 saate 1 gün mazeret izninden düşülür şeklinde mi uygulanıyor?


cinar35
Aday Memur
18 Ocak 2024 17:56

Evet

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 yılı sağlıkta unvan değişikliği tercih ve sonrası tüm işleyişSağlık bakanlığı yeni atamaİnfaz koruma memurluğundan TDS'e geçmekUrla ve çeşme devlet hastaneleri hkrapor teşvik Para puanHemşirelikten tıbbi sekreterliğe geçiş yapmakEş durumu ve bölge hizmet grupları08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla kabul ediEş tayini

Sözlük

Herkesle samimi olan insan 1 soğuk duş etkisi 1 Uyku 4 haberleşme 1 kedi 1 kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor 1 06asım 1 Sözlük 1 grip 1 röportaj serisi 1

Son Haberler

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandıAK Parti'de 3'ü büyükşehir 15 belediye başkanı tekrar aday gösterildiBorsa günü düşüşle tamamladıMahkeme, kilolu futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesini haklı bulduSpaceX'ten açıklama: Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu yapılacak mı?

Editörün Seçimi

Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?