Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ocak 2024 17:20
Ankara maaş farkı yattı

Ankara maaş farkı yattı


Police444
Memur
18 Ocak 2024 17:22

Malatya daha yatmadı


angaralı066
Aday Memur
18 Ocak 2024 17:25
Ne kadar yatmış 6/1 6500 yatmış bana

Police444
Memur
18 Ocak 2024 17:26

Simdimi yattı

angaralı066, 1 saat önce
Ne kadar yatmış 6/1 6500 yatmış bana

angaralı066
Aday Memur
18 Ocak 2024 17:27
10 dk oluyor

Kadro polisiamet
18 Ocak 2024 17:58

Kaş lira

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararıMaaş farkını yatıran iller14 günlük maaş farkı ne zaman yatar?Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımıMesleği bırakmakPolis emeklileri hakkını istiyorPolis Sandığı katsayı farklarıPolsan emekli ikramiyelerini güncellemişKoruma şube27 Aralık'ta açığa alınan memurlar

Sözlük

Herkesle samimi olan insan 1 soğuk duş etkisi 1 Uyku 4 haberleşme 1 kedi 1 kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor 1 06asım 1 Sözlük 1 grip 1 röportaj serisi 1

Son Haberler

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandıAK Parti'de 3'ü büyükşehir 15 belediye başkanı tekrar aday gösterildiBorsa günü düşüşle tamamladıMahkeme, kilolu futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesini haklı bulduSpaceX'ten açıklama: Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu yapılacak mı?

Editörün Seçimi

Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?