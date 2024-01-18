Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


18 Ocak 2024 17:32
on degerlendirme sonuclarinin aciklanmamasi
ilanda belirtilen on degerlendirme sonuclarinin, belirtilmis olan tarihte aciklanmamasi ne anlama geliyor?

Çok Yazılan Konular

2023 Ekim Dönemi Doçentlik BaşvurularıDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriDr. Öğretim Üyesi Sözleşme SorunuDoçent Altı Öğretim Elemanlarının Oy PotansiyeliTüm Akademisyenlerin Desteğiyle "Akademik Zam Elzemdir"Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarına Akedemisyenlik yoku acilsinTübitak 2219 Araştırm bursu ile İngiltereÜcretsiz izin dilekçesini reddetmekAraştırma görevlisi devlette iş değişme imkanıDoktor Öğretim Üyeleri İçin Daimi Kadro

Sözlük

Herkesle samimi olan insan 1 soğuk duş etkisi 1 Uyku 4 haberleşme 1 kedi 1 kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor 1 06asım 1 Sözlük 1 grip 1 röportaj serisi 1

Son Haberler

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandıAK Parti'de 3'ü büyükşehir 15 belediye başkanı tekrar aday gösterildiBorsa günü düşüşle tamamladıMahkeme, kilolu futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesini haklı bulduSpaceX'ten açıklama: Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu yapılacak mı?

Editörün Seçimi

Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?