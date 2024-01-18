Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ocak 2024 17:58
istanbul maaş farkı
istanbul maaş farkı ne zaman yatar acaba multemet tanıdığı olan var mı

Kadro polisiamet
18 Ocak 2024 17:59

İzmir ve İstanbul sıkıntı demet ki ankara ve küçük şehirler yatmış


Police444
Memur
18 Ocak 2024 18:01

Yarın yatar beyler dert etmeyin


Kadro polisiamet
18 Ocak 2024 18:11

İnşallah devrem

Police444, 52 dk. önce

Yarın yatar beyler dert etmeyin

Toplam 3 mesaj

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