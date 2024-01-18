Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Ocak 2024 18:03
Şikayetim hakkında yardım bilgi rica ediyorum.

Merhabalar değerli forum üyeleri, ben öğretmenim bulunduğum ilçe dolandırıcılık olayları bir hayli fazla ve tekin tipler değiller. Bu durumdan bende nasibimi aldım ve 15.01.2024 tarihinde banka hesabım maalesef başkalarının müdahalesi ile boşaltıldı. İlk durumda hemen şikayetçi oldum fakat durumu aileme anlatmadım. Annemin tek yaşıyor oluşu, hasta olması ve sürekli aklının bende kalacağı veyahut aile bireylerimi arayıp tehdit vs ederler endişesiyle şikayetimi geri çekmek istedim ve savcılığa gittim. Savcı hanım olayın şikayete bağlı bir suç olmadığı ve ifadeni değiştirmem gerektiğini söyledi. Dediklerini yaptım.

"İlk verdiğim hesabımdan para gönderilen iban sahiplerinden şikayetçi olmuştum" daha sonra ise " sonradan hatırladığımı ve yaptığım online alışverişler için gönderdiğimi" belirttim ve şikayetçi olmadığımı ilettim.

Bunun üzerine dosyam sanırım başsavcınin önüne görüldü için gönderilmiş ama henüz onaylanmamış. (Dün şikayetimi geri çektim 16.01.2024)

Size 2 sorum var

1-) Bununla ilgili bana bir yaptırım da bulunabilirler mi ? Memuriyetime vs bir sorun olur mu ifademi degistirdim diye.

2-) Aileme bu konuda bir sıkıntı çıkmaz değil mi?


MstafaDgN
Aday Memur
18 Ocak 2024 18:05

Soru 3-) Kamu davasına dönme ihtimali var mı ? Yani Onaylanmama ihtimali var mı ?


Murathan Deniz
Memur
18 Ocak 2024 18:38
KYOK
MstafaDgN, 49 dk. önce

Soru 3-) Kamu davasına dönme ihtimali var mı ? Yani Onaylanmama ihtimali var mı ?

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Maaş farkları bu hafta yatar mı haftaya mı kalırOcak Ayında Askerden Geldiğim İçin Maaş Farkı Alamıyorum?İnfaz koruma memurluğundan TDS'e geçmekPromosyonlar tekrar güncellenecek haberi hakkındaAdalet Sen kazandığı dava8 yıl ardından 1 yancezaevi ve adliye personeli ortak sendika kurulması..Adliye personelinin hangi sorununu haber yapalım ?Eş Tayini UYAP Üzerinden İtirazMaaş promosyonu ile ilgili sendikalar twitter etkinliği yapacak mı

Sözlük

ev tozları 4 Bugün olanlar 2 ayasofya camisi 7 Herkesle samimi olan insan 1 Denizi olmayan şehirde yaşayamam diyen insan 5 Sizi neden sevmediler 5 burun halkası 7 kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor 1 mutlu musunuz 7 nerelisin 6

Son Haberler

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandıAK Parti'de 3'ü büyükşehir 15 belediye başkanı tekrar aday gösterildiBorsa günü düşüşle tamamladıMahkeme, kilolu futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesini haklı bulduSpaceX'ten açıklama: Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu yapılacak mı?

Editörün Seçimi

Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?