Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


18 Ocak 2024 18:03
Tarım Bakanlığı DSİ'ye muvafakat verir mi?

DSİ?ye kendimizi kabul ettirdik diyelim. Biliyorsunuz DSİ kurumu Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı bir kuruluş. Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ?ye muvafakat verir mi?

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