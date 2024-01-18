Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ocak 2024 18:17
Dolandırıcılık olayında şikayetten vazgeçme

Merhabalar değerli forum üyeleri, ben öğretmenim bulunduğum ilçe dolandırıcılık olayları bir hayli fazla ve tekin tipler değiller. Bu durumdan bende nasibimi aldım ve 15.01.2024 tarihinde banka hesabım maalesef başkalarının müdahalesi ile boşaltıldı. İlk durumda hemen şikayetçi oldum fakat durumu aileme anlatmadım. Annemin tek yaşıyor oluşu, hasta olması ve sürekli aklının bende kalacağı veyahut aile bireylerimi arayıp tehdit vs ederler endişesiyle şikayetimi geri çekmek istedim ve savcılığa gittim. Savcı hanım olayın şikayete bağlı bir suç olmadığı ve ifadeni değiştirmem gerektiğini söyledi. Dediklerini yaptım.

"İlk verdiğim hesabımdan para gönderilen iban sahiplerinden şikayetçi olmuştum" daha sonra ise " sonradan hatırladığımı ve yaptığım online alışverişler için gönderdiğimi" belirttim ve şikayetçi olmadığımı ilettim.

Bunun üzerine dosyam sanırım başsavcınin önüne görüldü için gönderilmiş ama henüz onaylanmamış. (Dün şikayetimi geri çektim 16.01.2024)

Size 2 sorum var

1-) Bununla ilgili bana bir yaptırım da bulunabilirler mi ? Memuriyetime vs bir sorun olur mu ifademi degistirdim diye.

2-) Aileme bu konuda bir sıkıntı çıkmaz değil mi?

3-) Onaylanmama ihtimali var mı ?


iyilikiyidir01
Memur
18 Ocak 2024 18:52
yavuz hırsız ev sahibini bastırır hesabı.adamlar senden iftiradan şikayetçi olsa olur.savci sana suç uydurmadan işlem yapsa olur da olur yani .dolandirilmadigina eminim su yazılarından dolandırılan adam aileme bana musallat olurlar diye vazgeçtim demesi kadar saçma birşey görmedim. yani dalga mi geçiyorsunuz devletin kurumlarını oyaliyirsunuz

MstafaDgN
Aday Memur
18 Ocak 2024 19:16

Sayın hocam , çok haklısınız amma ve lakin insanların neler yaşadığını aile durumlarını bilemezsiniz

iyilikiyidir01, 3 saat önce
yavuz hırsız ev sahibini bastırır hesabı.adamlar senden iftiradan şikayetçi olsa olur.savci sana suç uydurmadan işlem yapsa olur da olur yani .dolandirilmadigina eminim su yazılarından dolandırılan adam aileme bana musallat olurlar diye vazgeçtim demesi kadar saçma birşey görmedim. yani dalga mi geçiyorsunuz devletin kurumlarını oyaliyirsunuz

MstafaDgN
Aday Memur
18 Ocak 2024 19:18

Ek olarak , madem birşey yazdınız bende anlatayım. İndirdiğim bir uygulama ile telefonuma RAT adı verilen bir malware yani virüs bulaşmış. Bundan dolayı erişim sağlamışlar. Şunu da belirteyim benim annem hem kanser hem de KOAH hastası. Hayatından stresin uzak durması gerekiyor. Siz bilmeden insanlık dışı bir yorum yaptiniz ama ben size insan gibi cevap vereyim . Selametle

iyilikiyidir01, 3 saat önce
yavuz hırsız ev sahibini bastırır hesabı.adamlar senden iftiradan şikayetçi olsa olur.savci sana suç uydurmadan işlem yapsa olur da olur yani .dolandirilmadigina eminim su yazılarından dolandırılan adam aileme bana musallat olurlar diye vazgeçtim demesi kadar saçma birşey görmedim. yani dalga mi geçiyorsunuz devletin kurumlarını oyaliyirsunuz

Patron006
Aday Memur
18 Ocak 2024 20:47
1-2 hiçbir sorun çıkmaz, savcı onayladıysa baş savcıda uyar genelde

MstafaDgN
Aday Memur
18 Ocak 2024 20:56

Teşekkür ederim hocam

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