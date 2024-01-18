Şikayetim hakkında yardım bilgi rica ediyorum.

Merhabalar değerli forum üyeleri, ben öğretmenim bulunduğum ilçe dolandırıcılık olayları bir hayli fazla ve tekin tipler değiller. Bu durumdan bende nasibimi aldım ve 15.01.2024 tarihinde banka hesabım maalesef başkalarının müdahalesi ile boşaltıldı. İlk durumda hemen şikayetçi oldum fakat durumu aileme anlatmadım. Annemin tek yaşıyor oluşu, hasta olması ve sürekli aklının bende kalacağı veyahut aile bireylerimi arayıp tehdit vs ederler endişesiyle şikayetimi geri çekmek istedim ve savcılığa gittim. Savcı hanım olayın şikayete bağlı bir suç olmadığı ve ifadeni değiştirmem gerektiğini söyledi. Dediklerini yaptım.

"İlk verdiğim hesabımdan para gönderilen iban sahiplerinden şikayetçi olmuştum" daha sonra ise " sonradan hatırladığımı ve yaptığım online alışverişler için gönderdiğimi" belirttim ve şikayetçi olmadığımı ilettim.

Bunun üzerine dosyam sanırım başsavcınin önüne görüldü için gönderilmiş ama henüz onaylanmamış. (Dün şikayetimi geri çektim 16.01.2024)

Size 2 sorum var

1-) Bununla ilgili bana bir yaptırım da bulunabilirler mi ? Memuriyetime vs bir sorun olur mu ifademi degistirdim diye.

2-) Aileme bu konuda bir sıkıntı çıkmaz değil mi?

3-) Onaylanmama ihtimali var mı ?