Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea



Editör
18 Ocak 2024 18:24
2024 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları

https://personel.meb.gov.tr/www/2024-yariyil-tatili-ogretmenlerin-mazerete-bagli-yer-degistirme-sonuclari/icerik/1499

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ta345
Aday Memur
18 Ocak 2024 18:26

il emri kesin yok mu? bunu sordum çünkü en alttaki notu tam anlamadım.


ta345
Aday Memur
18 Ocak 2024 18:28

sonuç ekranındaki..


beyazsiyah
Aday Memur
18 Ocak 2024 18:38

Olmadı:(


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
18 Ocak 2024 18:48

yine gizli kapaklı mı sonuçlar, hangi okullar açmış kaç puanla almış açıklasalardı iyiydi, istatistik olsun diye biriktiyorum sonuçları

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